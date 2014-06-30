Виктор Янукович развелся с женой и обрел счастье с сестрой своей кухарки

Сейчас он живет с сестрой своей бывшей кухарки в Ростове-на-Дону после того как Россия предоставила ему временное убежище в начале 2014 года. По данным портала Вести.Ru, Людмила Янукович в настоящее время находится в Крыму, где занимается домашним хозяйством.

Виктор Янукович прожил в браке с бывшей женой Людмилой 45 лет. У них родились двое сыновей: Александр, бизнесмен в сфере строительства, и Виктор, бывший депутат Верховной Рады Украины (погиб 20 марта 2015 года в акватории озера Байкал в результате несчастного случая, когда его автомобиль провалился под лед).