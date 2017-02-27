Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны

«Приезжают, отдыхают, расслабляются от своих казарм, окопов и автоматов», - говорит танцовщица Наташа.

Журналисты программы «Центральное телевидение» на НТВ побывали в одном из таллиннских стриптиз-клубов, где пообщались с администратором этого жаркого заведения – Еленой. Та им всё и рассказала, что знает об интимных развлечениях солдат НАТО.

«Нас любят солдаты и мы их любим. Здесь мы выведываем все военные тайны, - сказала Елена, показав журналистам самую жесткую комнату с плетками. – А вот это место у нас особенное, для генералов. Сюда приходят лейтенанты, капитаны и проводят мальчишники».

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