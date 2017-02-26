Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!

Limon.ee
Limon.ee

На минувших выходных в таллиннском Котле культуры выступили звезды мировой метал-сцены Sabaton и Accept. 

На разогреве у мировых звезд выступили талантливые шведские музыканты «Twilight force». Зал был переполнен, а народ находился в полном восторге от зажигательного выступления известных металлистов. Впрочем, и сами музыканты остались в восторге от теплого приема, который им организовали в Таллинне. 

После таллиннского выступления участники Sabaton опубликовали в своем Instagram фотографию с концерта и написали благодарность эстонской столице. На этом снимке запечетлен трогательный момент с финала таллиннского концерта, когда солист Sabaton поднял из зала на сцену самую маленькую зрительницу. Ей оказалась семилетняя девочка, пришедшая на вечерний рок-концерт вместе с мамой.

Солист Sabaton с улыбкой отметил, что раз у них есть такие маленькие поклонницы, то за будущее рок-музыки он может быть спокоен. Девочке дали барабанные палочки, чтобы она аккомпанировала музыкантам на финальной песне, а они, в свою очередь, прямо на сцене эффектно подняли эстонский флаг.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею и видео с концерта!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконцертметаллрокталлинн
смотри!
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Пришли новостьПришли фото
Хроника
19:40
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
18:45
Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!
17:33
Limon.ee приглашает! Разыгрываем шесть билетов на новую российскую комедию «Одноклассницы. Новый поворот»
17:15
Виктор Янукович развелся с женой и обрел счастье с сестрой своей кухарки
16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
16:12
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний» (1)
15:26
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
14:05
У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!
13:51
Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка
13:50
Смотри и восхищайся вместе с нами! Ани Лорак ошеломила новым фото
12:51
Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией
12:42
Эти четыре знака Зодиака идеальны для долгосрочных отношений
12:31
Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла
12:24
Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)
11:47
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео) (3)
11:29
«Оскар 2017»: полный список всех победителей
11:17
Николь Кидман и ее мужа чуть не прогнали с красной дорожки за разврат (фото)
10:34
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это… (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Галерея: беспокойный столичный дух от Армани

Галерея: беспокойный столичный дух от Армани

Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace

Неделя моды в Милане: храбрость и равенство от Versace

Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

Фото: бренд Moschino показал, как можно одеваться с помощью картона

19:40
О чем переживает мужчина, когда ему делают минет?
19:16
Пост и беременность: что нужно знать будущей маме
18:43
Великий пост 2017: календарь питания по дням
18:17
Лунный календарь стрижек на март
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…(1)
Виктор Янукович развелся с женой и обрел счастье с сестрой своей кухарки
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
CмотриЦеликом
Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!

Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

Видео: этот парень посреди Тарту устроил такое, что у прохожих душа в пятки ушла

11:29
«Оскар 2017»: полный список всех победителей
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдотношенияпевицаплатьеприемроссиясекссмертьсмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees