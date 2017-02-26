Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!

На разогреве у мировых звезд выступили талантливые шведские музыканты «Twilight force». Зал был переполнен, а народ находился в полном восторге от зажигательного выступления известных металлистов. Впрочем, и сами музыканты остались в восторге от теплого приема, который им организовали в Таллинне.

После таллиннского выступления участники Sabaton опубликовали в своем Instagram фотографию с концерта и написали благодарность эстонской столице. На этом снимке запечетлен трогательный момент с финала таллиннского концерта, когда солист Sabaton поднял из зала на сцену самую маленькую зрительницу. Ей оказалась семилетняя девочка, пришедшая на вечерний рок-концерт вместе с мамой.

Suur Tänu Tallin!! Our band had two new members on stage yesterday!! :) #whatagreatnight #thelasttour #thelaststand #sabaton #notthelastvisittotallin #goodtimes A post shared by Sabaton Official (@sabatonofficial) on Feb 26, 2017 at 1:46am PST

Солист Sabaton с улыбкой отметил, что раз у них есть такие маленькие поклонницы, то за будущее рок-музыки он может быть спокоен. Девочке дали барабанные палочки, чтобы она аккомпанировала музыкантам на финальной песне, а они, в свою очередь, прямо на сцене эффектно подняли эстонский флаг.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею и видео с концерта!