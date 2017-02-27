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В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

Limon.ee
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Известный российский актер Алексей Петренко умер в ночь на 23 февраля. Сегодня в Москве прошла церемония прощания с актером. 

Вместо традиционных аплодисментов, которыми провожают актеров в последний путь, согласно воле самого Петренко, на траурной церемонии звучали стихи.

Фото: Scanpix

Долгое время информация о том, почему он умер, скрывалась по неизвестным причинам. Недавно вдова актера решила рассказать, почему скончался ее муж, передает 7d.org.

Фото: Scanpix

Смерть Алексея Петренко шокировала его поклонников. Актер редко жаловался на свое здоровье. Вдова артиста Азима Абдумаминова рассказала, что у ее мужа оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. Вдова Алексея Петренко считает, что к скорой смерти его привела ссора со старшей дочерью Полиной. Месяц назад в одном интервью она рассказала о накопившихся обидах на отца. Узнав о об этом, актер начал сильно переживать, так как многие данные были не совсем правдивы. Азима Абдумаминова сейчас просит всех поклонников актера молиться за него. 

 
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