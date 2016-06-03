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Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»

Эдгар Гергель
Эдгар Гергель
Главный редактор Limon.ee
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Даже дилдо на шее у галеристки Ольги Темниковой на президентском приеме по случаю дня рождения Эстонской Республики так не раздражает, как ваши эти словечки «я тебя услышал», «понял, принял» и «крайний». В последнее время русские люди и в Эстонии, и в России стали использовать их везде: и надо, и не надо.

Начнем с «крайних». Все вмиг стали летчиками и альпинистами, которым во время выполнения своих служебных обязанностей иногда приходится рисковать жизнью. Это практически единственное место, где слово «крайний» в значении "последний" допустимо как профессиональный сленг. Стоит отметить, что употребления слова «последний», как правило, избегают люди, чья профессиональная деятельность связана с риском для жизни. Например, летчики, водолазы, альпинисты, космонавты и так далее. Именно они изначально заменяли его словом «крайний». Об этом несколько лет назад даже говорил Дмитрий Медведев и призывал русских людей, в первую очередь, чиновников, избегать использовать слово «крайний».

Для того, чтобы вы, господа и дамы, знали, сообщаю: в «Большом словаре русского жаргона» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной слово «крайний» в значении "последний" сопровождается пометками «авиа., косм». Однако по какой-то причине из этих сфер выражения вроде «крайний раз» вместо «последний раз» постепенно перекочевали в широкий обиход. И если в среде летчиков и альпинистов эта замена вполне понятна (стремление избежать фраз «последний полет», «последний прыжок», «последний подъем», которые могут звучать двусмысленно), то повсеместную замену прилагательного «последний» словом «крайний» эксперты считают не чем иным, как грубым нарушением норм русского языка.

Надеюсь, с «крайними» разобрались. И популярные телеведущие стран Прибалтики больше не повторят своих ошибок, и не назовут выпуск своей программы «крайним».

Переходим к новой проблеме. В последние полгода в социальных сетях участилось употребление фраз: «я тебя услышал», «я тебя понял», «я принял твой ответ». Простите, вы не там работаете, где надо использовать фразу: «принял». Ты кому-то пишешь большой текст с комментариями и аргументами, тебе в ответ с какого-то перепугу: «принято». Сидишь и думаешь: что принято, куда принято, зачем принято? 

С таким ответом я сталкивался чуть реже, чем с другим: «я тебя услышал». Так мне в соцсетях отвечает каждый второй. Даже не знаю, что мне после такого ответа делать: радоваться или плакать? Но теперь я осознаю, что это просто болезнь соцсетей. Если ты не ответишь собеседнику «я тебя услышал», он может усомниться, а прочитал ли ты его сообщение. Хотя такие фразы мне напоминают больше Эллочку-людоедку, которой что ни расскажи или о чем ее ни спроси, она ответит одними и теме же словами. Мне кажется, что лучше ничего не отвечать, чем «я тебя услышал», если ты, конечно, не начальник и не разговариваешь тет-а-тет с подчиненным.

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