У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!

Олимпийская чемпионка появляется на публике редко, но метко. На этот раз Кабаева показалась на международном турнире по художественной гимнастике «Гран-при Москвы 2017» в конце февраля. Белое платье, скромные украшения и серебряные лодочки на шпильке… Правда, в этот день взгляды публики были прикованы не только к чемпионке. Присутствующие оборачивались на юную зрительницу, пришедшую понаблюдать за соревнованиями. 17-летнюю гимнастку Юлию Востругину из Новомосковска спрашивали: «Вы сестра Алины?».

A post shared by Юлия Востругина (@juliavostrugina) on Jan 31, 2017 at 12:58pm PST

Юля с пяти лет в спорте, а в семь она познакомилась со звездой. Подошла к кумиру на соревнованиях: «А ты правда Алина Кабаева?». Та засмеялась в ответ, обняла ее: «Вроде бы». И даже сфотографировалась с девочкой на память. Еще тогда Востругина услышала от тренера, что похожа на своего кумира.

У нее мелькнула мысль: «Надо выучить то упражнение с обручем, которое стало роковым для Кабаевой на Олимпиаде-2000, и выступить с ним перед Ириной Винер».

A post shared by Юлия Востругина (@juliavostrugina) on Jan 26, 2017 at 10:23am PST

«Упражнение-то я повторила, но вот показать, на что способна, так и не смогла, – говорит Востругина. – Я даже попала на сборы, где проходил смотр в национальную команду. Но, к сожалению, у других тренеров, а не у Ирины Александровны. «Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем», – такой был вердикт. Я расстроилась, потому что так и не узнала причину – ведь в технике у меня все гладко. Уехав домой, долго переживала.

A post shared by Юлия Востругина (@juliavostrugina) on May 11, 2016 at 12:26pm PDT

Ради моей спортивной карьеры мы с семьей пошли на многое: переезжали из города в город, тратили кучу денег. Папа не выдержал и ушел от нас с мамой».

Любовь к кумиру заставила девушку не только надеяться на чудо, но и продолжить ее дело. Она завела на YouTube блог и стала ведущей аналога программы, которую вела Кабаева, «Шаги к успеху».

В ней звучат советы начинающим гимнасткам, Юля показывает упражнения. «Удивительно, но на меня уже подписались почти 20 тысяч человек! – продолжает двойник знаменитости. – Но продавать рекламу никогда не буду. Моя цель – научить малышей и помочь им совершить первые шаги в спорте. Я, как Алиночка, стану делать добрые дела безвозмездно!»