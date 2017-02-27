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Добро пожаловать в танцевальный АД! В Таллинне стартует новая дерзкая вечеринка

Limon.ee
Limon.ee
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1 апреля, и это не шутка, в Таллинне при поддержке "Юмор FM" стартует новая серия ночных вечеринок — "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АД" .

Вечеринка "Танцевальный ад" 1 апреля отметит День смеха с группой "Пающие трусы". 

Самая эпатажная женская поп-группа современной эстрады, сексуальные «Пающие трусы» впервые приедет в Эстонию! Группа высмеивает все женские группы, в которых среди талантов были заметны только эффектная внешность и откровенный наряд. 

«Пающие трусы» — украинская женская поп-группа, созданная в 2008 году музыкантом Андреем Кузьменко (он же Кузьма Скрябин) и продюсером Владимиром Бебешко. После участия в конкурсе «Новая волна» в 2010-м ее продюсером также становится Игорь Крутой (контракт действовал до конца 2014 года). Коллектив, состоящий сейчас из трех девушек, выпустил три альбома. В репертуаре такие песни, как «Стринги» и «Как Алла», «Пластический хирург», «Москва-Колыма», "Тазик оливье" и многие другие, конечно.

«Пающие трусы» прорвались в полуфинал украинского отбора «Евровидения-2017». Ждем от них продолжения! 

В программе прыжки в мешках, профессиональный тамада с тазиком оливье, мероприятие "Веселые старты", Хрюша и Степашка (шутка). 

За музыку в зале отвечает DJ PETERSON

Для вас танцуют сексуальные Go-Go Girls - и это уже НЕ шутка! 

Подробную информацию ищите ЗДЕСЬ!

Возрастное ограничение 18+

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