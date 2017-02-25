Полиция моды: a вам платье Керсти Кальюлайд ничего не напоминает? (фото)

Блогерша Marimell поделилась своими свежими впечатлениями от просмотра президентского приема. Платье Керсти Кальюлайд девушку не обрадовало…
«Но, будем честны, подшучивать все начали еще несколькими часами ранее», - комментирует Marimell пальто Кальюлайд.
«Возникло ощущение, что госпожа президент не чувствовала себя вполне комфортно в своем образе… Вспомнились времена Эвелин (Эвелин Ильвес – прим.ред.), когда ей удалось поэкспериментировать с войлочным пальто и шляпкой. Но… в Эстонии есть творчество, и этим стоит гордиться», - пишет Marimell.
Говоря о платье, которое Керсти Кальюлайд надела для приема, блогер отметила, что выбор президента ее нисколько не удивил.
«Надеть на прием народный костюм – все равно что намазать масло на хлеб. Скажу сразу, что это просто мое мнение! Я не модный дизайнер и не какой-то критик, но я смотрю эти приемы каждый год и уже просто не могу молчать!» - призналась блогер.
Фото: Канцелярия президента
Фото: Эрленд Штауб