Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет

в популярном сериале Нил Финглтон исполнил роль великана по прозвищу Мег Могучий. Скончался актер от сердечной недостаточности в субботу, 25 февраля.

Финглтон родился в Англии в 1980 году. Увлекался баскетболом, в 1997-м переехал в США, учился там в католической школе. Затем, получив спортивную стипендию, учился в Университете Северной Каролины, а также Колледже Святого Креста в штате Массачусетс, который окончил в 2004 году по специальности «история». Из-за полученной в 2007 году травмы завершил спортивную карьеру и вернулся в Англию, где начал работать в шоу-бизнесе.

Neil Fingleton / Scanpix

В том же 2007 году его признали самым высоким человеком в Великобритании и Евросоюзе (рост — почти 233 сантиметра). Финглтон также входил в топ-25 самых рослых людей в мире.

Он сыграл в таких лентах, как «Люди Икс: Первый класс» и «Восхождение Юпитер», а также в сериале «Доктор Кто». В «Игре престолов» его персонаж — Мег Могучий — гигант из армии Манса Налетчика, участвовал в нападении на Черный замок.