В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня

Настраивается аппаратура, натираются до блеска статуэтки, звезды готовятся выглядеть максимально хорошо.

Фото: Scanpix/REUTERS

Те, кому предстоит говорить что-то со сцены, репетируют свой выход пока в довольно неприглядном виде — в простых кофтах, джинсах и без макияжа.

Но всего несколько часов, и их будет сложно узнать в блистательных нарядах на красной дорожке церемонии.

Среди номинантов на звание «Лучший фильм» — «Прибытие», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Ограды», «Ла Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Любой ценой».

София Бутелла и Крис Эванс

Фото: Scanpix/AP

Дев Патель

Фото: Scanpix/AP

Дженнифер Энистон

Фото: Scanpix/AP

Премию лучшего актера может получить Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Райан Гослинг («Ла Ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»).

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Фото: Scanpix/AP

Статуэтку лучшей актрисы может получить Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»).

Эми Адамс

Фото: Scanpix/AP

Дуэйн Джонсон

Фото: Scanpix/AP

Джон Ледженд