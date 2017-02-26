Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти

Его смерть стала для многих громом среди ясного неба – Петренко никогда не жаловался на здоровье и редко обращался к врачам. Как рассказала вдова Алексея Васильевича Азима Абдумаминова, ее муж ушел из жизни мгновенно, пишет СтарХит.

«Оторвался тромб. Когда приехала «скорая», помощь оказывать было поздно. Алексей Васильевич умер около десяти часов вечера 22 февраля», - сказала Азима.

Поклонники великого актера и его коллеги не хотели верить в эту утрату, ведь несмотря на почтенный возраст, Алексей Петренко был активен, полон сил и творческих планов. По словам вдовы народного артиста, в ближайшее время у него были запланированы выступления в Санкт-Петербурге, Астане и Алма-Ате. Недавно актер снялся в клипе на песню лидера группы «Motor-Roller» Ильяса Аутова «Ты помнишь, брат, как это было?». За несколько дней до ухода он подготовил сюрприз для супруги Эммануила Виторгана Ирины, оригинально поздравив женщину с днем рождения номером в стиле театрального капустника. К своему 80-летию, которое Алексей Васильевич отметил бы в марте следующего года, он планировал выпустить автобиографическую книгу и аудиоальбом с песнями. Готовил собственную концертную программу. Но этим планам не суждено было сбыться…

По словам Азимы Абдумаминовой, уход Алексея Петренко могла ускорить его ссора со старшей дочерью Полиной. В конце января женщина дала интервью одному из телеканалов, где высказала накопившиеся претензии к отцу. Алексей Васильевич об этих высказываниях наследницы узнал и очень переживал, что огласке были преданы недостоверные, по его мнению, факты. «Для него это был настоящий удар. Он очень переживал. После написал письмо в администрацию Президента России, в котором возмущался, почему позволяют ложь и клевету на канале. Он просил прекратить травлю в свой адрес, - сказала в интервью «Комсомольской правде» вдова Алексея Петренко. - Сегодня я прошу всех помолиться за просветление душ тех людей, которые сократили жизнь великому актеру».

Похоронят легендарного актера 27 февраля на Николо-Архангельском кладбище Москвы.