Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В ночь на 23 февраля поклонники и коллеги известного артиста Алексея Петренко с горечью узнали, что легендарный актер ушел из жизни в возрасте 78 лет. 

Его смерть стала для многих громом среди ясного неба – Петренко никогда не жаловался на здоровье и редко обращался к врачам. Как рассказала вдова Алексея Васильевича Азима Абдумаминова, ее муж ушел из жизни мгновенно, пишет СтарХит.

«Оторвался тромб. Когда приехала «скорая», помощь оказывать было поздно. Алексей Васильевич умер около десяти часов вечера 22 февраля», - сказала Азима.

Поклонники великого актера и его коллеги не хотели верить в эту утрату, ведь несмотря на почтенный возраст, Алексей Петренко был активен, полон сил и творческих планов. По словам вдовы народного артиста, в ближайшее время у него были запланированы выступления в Санкт-Петербурге, Астане и Алма-Ате. Недавно актер снялся в клипе на песню лидера группы «Motor-Roller» Ильяса Аутова «Ты помнишь, брат, как это было?».  За несколько дней до ухода он подготовил сюрприз для супруги Эммануила Виторгана Ирины, оригинально поздравив женщину с днем рождения номером в стиле театрального капустника.  К своему 80-летию, которое Алексей Васильевич отметил бы в марте следующего  года, он планировал выпустить автобиографическую книгу и аудиоальбом с песнями. Готовил собственную концертную программу. Но этим планам не суждено было сбыться…

По словам Азимы Абдумаминовой, уход Алексея Петренко могла ускорить его ссора со старшей дочерью Полиной. В конце января женщина дала интервью одному из телеканалов, где высказала накопившиеся претензии к отцу. Алексей Васильевич об этих высказываниях наследницы узнал и очень переживал, что огласке были преданы недостоверные, по его мнению, факты. «Для него это был настоящий удар. Он очень переживал. После написал письмо в администрацию Президента России, в котором возмущался, почему позволяют ложь и клевету на канале. Он просил прекратить травлю в свой адрес, - сказала в интервью «Комсомольской правде» вдова Алексея Петренко. - Сегодня я прошу всех помолиться за просветление душ тех людей, которые сократили жизнь великому актеру».

Похоронят легендарного актера 27 февраля на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактервдовасмерть
По теме
Скончался актер Алексей Петренко

Скончался актер Алексей Петренко

Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко, сообщает в четверг сайт Союза кинематографистов России.
смотри!
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:31
Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти
16:14
Вот это да! Мать Фриске невероятно похорошела
15:44
Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2017 год!
15:23
Смотри: дочь Сийма Калласа рассекретила нового возлюбленного
14:40
Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото
14:03
С ума сойти! Гиганская татуировка Леди Гаги ошеломила фанатов (фото)
13:32
Фото: беременная жена Джорджа Клуни на светском выходе приковала к себе все взгляды
12:57
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
12:24
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас
12:00
Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом (1)
11:31
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»
10:58
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день (1)
10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
10:03
Лолита Милявская написала завещание
09:44
Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)
09:15
Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля
16:57
В Сеть просочилось новое-секс видео с Ким Кардашян
16:33
Смотри: родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
Все новости
KrasotkaЦеликом
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

14:19
В изменах мужчин виновата генетика
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
25. фев
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
25. фев
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2017 год!
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день(1)
Смотри: дочь Сийма Калласа рассекретила нового возлюбленного
Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда(3)
CмотриЦеликом
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента! (1)

24. фев
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда (3)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдмужчинапевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees