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Вот это да! Мать Фриске невероятно похорошела

Limon.ee
Limon.ee
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Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась со своими подписчиками фотографией матери. Многочисленные подписчики отметили, что та выглядит потрясающе, пишет Дни.ру.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что ее муж пригласил ее маму в театр. "Дочка маму собирала долго. Они у меня должны быть самыми красивыми!", – написала она на своей странице в Instagram.

Плоды своих усилия она предложила оценить подписчикам, разместив фотографию мамы. На снимке она предстала в белоснежной блузке, темных брюках и элегантных бусах. "И вот разве скажешь что мамуле 66 лет в этом году будет?", – спросила Наталья.

 

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Пользователи как один согласились с ней. Подписчики обрушили на мама Фриске целую лавину комплиментов: "Вообще не скажешь! Красотка!", "Очень красивая!", "Мама молодец ! Здоровья ей крепкого и долголетия!", "Ну ничего себе!выглядит очень молодо!", "Мама красотка, у вашего папы хороший вкус!". Отметили пользователи Сети и со вкусом подобранный наряд. Особенно им приглянулась белая блузка.

При этом сама Наталья на спектакль не пошла. "Я не знаю... Кажется идут на балет "Тодес"... А так я не в курсе. Мамуля потом расскажет", – рассказала она.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on

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