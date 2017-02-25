Фото: беременная жена Джорджа Клуни на светском выходе приковала к себе все взгляды

Его жена Амаль уже давно убедила всех, что у нее отменный стиль, не говоря уже о привлекательной внешности. А беременная двойней она приковала к себе еще больше внимания!

Фото: Scanpix/AP

Звездная пара посетила кинопремию «Сезар» в Париже. Это их первый выход в свет после подтверждения новостей о скором пополнении в семействе.

Фото: Scanpix/SIPA

Тем временем западные журналисты раскопали информацию о вазэктомии Джорджа Клуни. Врач из Нью-Йорка рассказал о том, что актер приходил к нему еще в 1997 году, чтобы пройти хирургическую операцию, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин.

Фото: Scanpix/AP

Якобы тогда Клуни сказал, что не видит себя в роли отца и хочет предотвратить нежелательное отцовство. В предыдущих отношениях у Джорджа, кстати, действительно не было детей, а после расставания с ним все его бывшие быстро беременели.

Однако в 2015 году Джордж снова пришел к тому же доктору, чтобы «вернуть все, как было». Видимо, именно с Амаль он понял, что готов к отцовству. Операция действительно обратима, если проводилась именно перевязка, а не удаление. Тем не менее, возможно из-за этого пара прибегла к процедуре ЭКО, в результате которой как раз часто бывают двойни.

Напомним, Амаль должна родить в июне месяце.