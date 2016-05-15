Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»

За право представлять свою страну на международном конкурсе боролись шестеро участников, каждый из которых победил в своем полуфинале путем голосования зрителей и жюри: Андрея Данилко (Верка Сердючка), Константин Меладзе и Джамала (победительница Евровидения-2016).

Финалистами стали новая группа «Сальто назад», фишкой которых стал брейк-данс 77-летней бабушки из Швеции, Melovin — он же Костя Бочаров, победитель проекта «Х-фактор», группа O’Torvald, певица Tayana, певец Rozhden и певица Illaria.

Голоса жюри в сумме распределились следующим образом: 1 балл — «Сальто назад», 2 балла — Melovin, 3 балла — Rozhden, 4 балла — Illaria, 5 баллов — O’Torvald, 6 баллов — Tayana.

Зрители отдали 1 балл — Illaria, 2 балла — Rozhden, 3 балла — «Сальто назад», 4 балла — Tayana, 5 баллов — O’Torvald, 6 баллов — Melovin.

Таким образом, по сумме баллов, O’Torvald и Tayana набрали одинаковое количество, но согласно правилам, оценка зрителей является определяющей, а значит представлять Украину на Евровидении будет группа O’Torvald!