Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка

В новом интервью Анна рассказала о том, когда собирается стать матерью, и планирует ли это со своим любимым мужчиной.

«Почему я не замужем? Одна из причин — мне необходимо достаточно времени, чтобы понять, что за человек рядом, — рассказывает Семенович, отмечая, что любимый человек сейчас у нее есть. — Через полгода минимум, после того когда улягутся первые страсти, можно трезво взвесить, подходим ли мы друг другу. Мне не кажется, что, если женщина не родила до 35-37 лет, это кошмар. Кому-то выпало стать матерью в 20 лет, кому-то нет. Я поздно созрела. Как уже говорила, до 23 лет не знала даже вкуса вина, жизни не видела, наивной была как ребенок. А вот сейчас наконец чувствую себя взрослой.

По ощущениям напоминаю себе амфору, наполненную добротой, нежностью и мудростью. Я близка к тому, чтобы стать мамой. Дети — это колоссальная ответственность, мне хочется нести ее самой, а не перекладывать заботы о малыше на родителей или няню. Может быть, летом отпущу ситуацию, уедем с любимым в отпуск, а там пусть все случится, если так угодно Богу. Но, повторюсь, я не зацикливаюсь на этом вопросе. И вообще не понимаю традиционной установки, что женщина должна обязательно родить, — в конце концов, мы не инкубаторы.

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что буду счастлива остаться бездетной. Я вижу себя мамой скорее, чем женой. Когда-нибудь, я уверена, у меня будет двое детей. Один вполне может оказаться приемным. Мне давно хочется сделать счастливым хотя бы одного малыша, которому не повезло при рождении. И неважно, буду я в тот момент замужем или нет, мне по силам и самостоятельно поднять детей. Пока мой материнский инстинкт не проснулся, непонятно, какие мысли придут в голову, когда появится собственный ребенок. Вдруг что-то такое щелкнет, и я начну рожать каждый год? (Смеется.)».

— Многие успешные женщины вообще замуж не выходят. Считают, что мужчины приносят зло и сплошное разочарование, поэтому рожают, так сказать, для себя. Вам такие взгляды близки?

— Вполне. Скажу больше: я не верю в любовь на всю жизнь. И не разделяю точку зрения многих: лишь бы был муж! Мне близка другая философия, когда между супругами живет любовь, а если проходит, они расстаются. Не хочу, чтобы ко мне мужчина привык, как к домашним тапочкам. (Смеется.) Хочу всегда быть любимой и желанной.

— Наверное, вам непросто жить с мужчиной под одной крышей? Как долго продолжался самый длительный роман?

— Семь лет. У меня все отношения довольно длинные, мне всего 36 — можно посчитать: романов было немного. Дважды мне делали предложение, но, так как я не была готова стать матерью, отказывалась. Какой смысл в браке, если женщина не готова рожать?

— Аня, какие мужчины не имеют шанса быть с вами рядом?

— Не выношу жадных, ограниченных. И тех, кто ставит мне рамки. Были у меня отношения, когда мужчина выказывал недовольство тем, что я работаю. Он был очень обеспеченным и искренне не понимал, зачем мне реализовываться. Наверное, боялся, что, раз я такая самостоятельная, когда-нибудь уйду от него. Надежнее заставить Аню бросить работу, посадить под замок. Он открыто говорил: «Моя женщина должна сидеть дома, полностью жить моей жизнью». Одним словом, искал служанку. Через год мы расстались. Профессия доставляет мне колоссальное удовольствие — почему я должна от нее отказаться? Каких мужчин еще я не люблю? Нечестных, подставляющих партнеров по бизнесу.