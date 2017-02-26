Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько информации о вас хранит ваш телефон? Ваше имя, имена родных и друзей и их контакты, фотографии ваши и ваших близких людей. Не говоря уже о доступе в соцсети, электронную почту и кредиткам. Все на расстоянии нажатия пары клавиш, пишет Soulpost.

Одна девушка это особенно осознала после того, как нашла потерянный iPhone и решила посмотреть, что она может узнать о его владельце. Она просто хотела понять, как вернуть телефон, но то, что она выяснила, ужаснуло ее.

«Я спросила Siri, как меня зовут. И она рассказала. Прикольно. Я спросила Siri, кому я чаще всего звоню. И она выдала последние звонки. Прикольно».

«Я хотела позвонить самым последним людям в звонках, но они сами мне позвонили. Я ответила, и девушка возвращается за телефоном. Ура. Все хорошо».

«Но я поняла, что с помощью Siri могла узнать ее имя, где она живет, где припаркована ее машина. Это было так легко. И все это с заблокированного телефона. Я могла бы узнать путь к ее машине и ее дому. Это меня чертовски напугало».

«Если бы это была только я, но страшно знать, что любой может узнать эту информацию обо мне, если я просто где-то забуду свой телефон на 5 минут».

«Я рассказала девушке, она была в шоке. Тогда я изменила ее настройки, чтобы такого больше не случилось».

«Нажмите «Настройки», «Пароль и ID», и отключите Siri в графе «Разрешить доступ при блокировке», «Обзор звонков».

* Siri — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАiphoneдевушказвонкиобзорпомощникрекомендациителефонфотографии
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:32
Фото: беременная жена Джорджа Клуни на светском выходе приковала к себе все взгляды
12:57
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
12:24
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас
12:00
Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом
11:31
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»
10:58
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день (1)
10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
10:03
Лолита Милявская написала завещание
09:44
Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)
09:15
Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля
16:57
В Сеть просочилось новое-секс видео с Ким Кардашян
16:33
Смотри: родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
14:49
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (2)
14:15
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
13:51
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
13:20
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
Все новости
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

13:36
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево
12:21
Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
25. фев
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день(1)
Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»
Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом
Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда(3)
CмотриЦеликом
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента! (1)

24. фев
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда (3)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдмужчинапевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees