Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом

Звезда российской эстрады на этот раз решила обнажиться по максимуму и переплюнула саму себя, представ перед камерами в прозрачном платье, под которым невооруженным взглядом практически невозможно заметить наличие нижнего белья, пишет Ридус.

Снимок «голого» платья певицы в полный рост опубликовала ее коллега по сцене — Глюкоза, назвавшая ее тайфуном энергии, добра, позитива, красоты, женственности.

Поклонники звезды пришли в восторг от облика Успенской, признавшейся в интервью Sobesednik.ru в употреблении вредных гормонов и занятиях йогой, позволяющих ей выглядеть моложе своего возраста.

«Все моложе и моложе», «Вы красавица!», «Вам лет 20! Не больше!», «Ничего себе! Вы божественны», «Великолепная женщина!!! В шикарном платье!», «Ух какая сексуальная огонь… я бы замутил бы с ней. Которая в открытом платье», — пишут фанаты, поддержавшие стремление кумира выглядеть молодой и энергичной.

При этом часть интернет-пользователей уверены, что такие кадры должны оставаться в семейном архиве уже немолодой звезды.

Злопыхатели указали использование фоторедактора для провокационных снимков и другие попытки Успенской скрыть свой возраст: «Ужас», «Зачем Люба нацепила парик?», «Бабуля не сдается!» «Старушка жжет», «Не по фигуре и возрасту фиолетовое», «А вот нарядами-то правильнее было бы поменяться», «Всему свое место и время и возраст».