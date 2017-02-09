Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

В календаре церковных праздников февраля 2017 есть важная дата: это Прощеное воскресенье 2017, к которому верующие люди относятся очень серьезно.

Прощеный день Масленица завершает неделю гуляний с поеданием блинов перед началом Великого поста, который продолжится до Пасхи 2017.

Прощения просят такими словами: “Прости меня, пожалуйста, если я в чем виноват перед тобой”, ответ должен быть: “Бог простит”. Главное, чтобы это было искренне, от всей души.

Прощеное воскресенье Прощение: что нельзя делать

Прощеное воскресенье, как и любая другая религиозная дата, имеет свои предписания, поэтому мы решили поделиться с читателями информацией о том, что нельзя делать в Прощеной воскресенье.