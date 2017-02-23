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Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото

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Новая солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выложила в Сети очередное эротическое фото и пожелала подписчикам своего фотоблога «прекрасного вечера», передает Ридус.

На снимке 28-летняя певица фигурирует в черном бюстгальтере и обтягивающих брюках.

Восхищенные фанаты с любовью назвали Эрику «красапеточкой».

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