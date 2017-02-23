Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото

На снимке 28-летняя певица фигурирует в черном бюстгальтере и обтягивающих брюках.
Восхищенные фанаты с любовью назвали Эрику «красапеточкой».
Новая солистка поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выложила в Сети очередное эротическое фото и пожелала подписчикам своего фотоблога «прекрасного вечера», передает Ридус.
На снимке 28-летняя певица фигурирует в черном бюстгальтере и обтягивающих брюках.
Восхищенные фанаты с любовью назвали Эрику «красапеточкой».
Смотрите фото!
Старенько, но со вкусом!
Большая галерея! Здесь есть все!
Повар из Ида-Вирумаа побалует гостей Кальюлайд сладеньким!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
Вылитая Ким Бесинджер!