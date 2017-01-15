Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)

В социальной сети Instagram Карина опубликовала снимок помолвочного кольца.
Поклонники поздравляют пару и радуются тому, что возлюбленные наконец-то решили связать себя узами брака.
Напомним, что Стиг и Карина уже воспитывают дочь Луми.
Вчера вечером эстонский музыкант и его возлюбленная Карина Весман сообщили о помолвке, пишет Elu24.
В социальной сети Instagram Карина опубликовала снимок помолвочного кольца.
Поклонники поздравляют пару и радуются тому, что возлюбленные наконец-то решили связать себя узами брака.
Напомним, что Стиг и Карина уже воспитывают дочь Луми.
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