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Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)

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Вчера вечером эстонский музыкант и его возлюбленная Карина Весман сообщили о помолвке, пишет Elu24.

В социальной сети Instagram Карина опубликовала снимок помолвочного кольца. 

 

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Поклонники поздравляют пару и радуются тому, что возлюбленные наконец-то решили связать себя узами брака.

Напомним, что Стиг и Карина уже воспитывают дочь Луми. 

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