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Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

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Оперный певец Дмитрий Хворостовский, в последние месяцы отчаянно сражающийся с опухолью мозга, отменил несколько ближайших концертов. Причиной стало обследование, по результатам которого врачи порекомендовали артисту пройти новый курс лечения, пишет Дни.ру.

Из-за новой атаки рака мозга он отменил выступления в Калининграде, Минске и Вене. "Я с нетерпением ждал и готовился к этим концертам, и сейчас мне очень тяжело отказаться от них. Однако в данный момент я должен следовать рекомендациям врачей и сконцентрироваться на своем выздоровлении. Я искренне ценю всю любовь и поддержку моей семьи, друзей и поклонников", – заявил Хворостовский, слова которого приводятся на официальной странице певца во "ВКонтакте".

Ожидается, что в следующий раз артист выйдет на сцену в Торонто и Дублине, где концерты запланированы на апрель. В Канаде с ним должны выступить Анна Нетребко и Юсеф Эйвазов.

Многочисленные фанаты Хворостовского с пониманием отнеслись к очередной отмене серии концертов. Страничку оперного певца буквально засыпали сообщениями со словами поддержки. "Здоровья вам, Дмитрий, терпения, веры в себя, любовь и поддержка вашей семьи поможет вам победить болезнь!" "В Вашем выздоровлении не сомневаюсь ни секунды, дорогой Дмитрий Александрович!! Слишком много радости дарите Вы людям, и все желают только добра!" – пишут поклонники. 

У Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, первое время он выступал без остановок. "Нет. Ни фига. Мы все понимаем, как эти дела, продолжаясь, заканчиваются и, заканчиваясь, продолжаются. Никто ничего не знает и не гарантирует. Мне кажется, что все идет на улучшение. Но осознаю, что нужно довольствоваться тем, что есть в настоящем времени, по возможности наслаждаясь этим", – говорил певец. 

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