Как узнать свою задачу жизни по дате рождения

1. Запишите свою дату рождения в формате: число, месяц, год.

Например, 26. 12. 1978. Если вы родились с 23 по 31 число, отнимите от даты число 22. 26 — 22 = 4.

2. Запишите цифры месяца. В нашем случае 12.

3. Сложите все цифры года между собой: 1+9+7+8 = 25. Если сумма больше 22, отнимите 22. В нашем случае: 25 — 22 = 3.

4. Суммируйте полученные цифры: 4 + 12 + 3 = 19. Сумма дня, месяца и года и сообщит вам о вашей задаче жизни. Итак, задача у человека, рожденного 26 декабря 1978 года — 19.

5. Если сумма окажется больше 22-х, отнимите 22.

Например, 11. 12. 1991 = 11 + 12 + 20 = 43 — 22 = 21.

Если у вас получилось число:

Задача жизни 1. Маг.

Ваша задача — доносить информацию до людей, помогать мудрыми советами и через слово создавать гармонию и красоту. Беседа с вами может оставить глубокий след в сердцах людей, потому что вы можете словами затрагивать струны души. Вам необходимо научиться принимать себя любым и работать над своим развитием. Надо налаживать контакты с ближайшим окружением, соседями, с братьями и сестрами, а также с ровесниками. Вы можете найти себя в деле, связанном со словом, речью, информацией (как устной, так и письменной).

Люди с числом 1 в задаче часто становятся журналистами, писателями, переводчиками, психологами, эзотериками.

Задача жизни 2. Верховная Жрица.

Ваша задача — познать свой внутренний мир, научиться слышать свою интуицию и работать с большими объемами информации. Ваше внимание должно быть направлено на дела, связанные с естественными науками, природой, в том числе и с защитой животных. Стремитесь понимать других людей и помогайте тем, кто сбился с пути, найти свою путеводную звезду. Вам следует стать хорошим родителем своему ребенку, мудрым и справедливым, а также заботливым сыном или дочерью для своей матери.

Вам могут подойти такие профессии, как: эколог, психолог, врач, учитель тайных знаний, аналитик, диагност.

Задача жизни 3. Императрица.

Ваше внимание прежде всего должно быть обращено на такие сферы, как: красота, культура и искусство. Вам надо следить за своим внешним видом и внешностью своих близких, за убранством дома, а также за тем, чтобы ваша семья жила в гармонии и материальном достатке. Но, строя собственный бизнес или стремясь к шедеврам мировой культуры, надо искать золотую середину между миром материальным и духовным. И еще, на более высоком уровне, вам надо стать «матерью», как в прямом смысле, — родив и воспитав ребенка, так и в переносном — создать произведение искусства или ноу-хау, то есть сделать то, что будет жить после вас.

Женщинам необходимо раскрыть свою женственность, а мужчинам — научиться понимать женщин и жить в ладу и согласии со своей супругой. Вы можете найти себя в таких профессиях, как: стилист, дизайнер помещений, художник, ювелир, искусствовед, воспитатель. И еще вы можете стать просто хорошим родителем.

Задача жизни 4. Император.

Ваша задача — реализоваться в своей профессии и оставить свой след как профессионал. Но самое главное — вам надо стать хозяином не только в доме, но и в своей жизни, научиться нести ответственность за то, что вы делаете и за тех, кто находится под вашим началом. Следует ставить цели и достигать их, выработать правильное отношение к власти. Необходимо научиться понимать свои истинные желания от ложных. Мужчине следует обратить внимание на свою мужественность, а женщине — не подавлять мужчину, выйти замуж и научиться жить в гармонии со своим супругом. Люди с Императором в задаче могут стать бизнесменами, директорами, администраторами, офицерами.

Задача жизни 5. Верховный Жрец.

Те, у кого в задаче получилась «пятерка», могут стать очень хорошими учителями, которых ученики запомнят как мудрых, справедливых и интересных личностей. Вам в жизни предписано получать знания и передавать их другим, заниматься научными исследованиями, изучать историю народов и их обычаи, сохранять традиции своей семьи и быть их духовным продолжателем. Многие люди с этой картой, кроме учительской стези, выбирают профессии, связанные с историей, философией, становятся лидерами социальных движений и научными деятелями.

Задача жизни 6. Влюбленные.

Ваша задача — научиться выбирать сердцем, принимать самостоятельные решения на основе собственного выбора. Вам надо любить всей душой и каждой клеточкой своего тела. Вы должны познать все грани любви: заботливую материнскую, сексуальную и страстную, возвышенную и платоническую, — и найти их идеальный рецепт в отношениях с партнером, чтобы стать гармоничным партнером в своем любовном союзе. Еще важно научиться не делить людей по материальному, социальному и расовому признаку, понимая, что каждый человек достоин быть любимым и счастливым. Люди, которые открыли в себе все грани «шестерки» могут стать хорошими врачами, актерами, доверенными лицами, любящими и любимыми супругами.

Задача жизни 7. Колесница.

Вы должны стремиться менять мир вокруг себя с помощью собственных успехов, профессиональных достижений и признания. Вам нельзя быть серой мышью и прятаться за плинтусом, вас и ваши результаты труда должны быть видны другим. Учитесь работать с множеством контактов, большими объемами информации, будьте мобильны и подвижны, но не суетливы. Еще вам обязательно надо научиться говорить «нет» тому, что мешает вам в достижении результатов, и тем, кто использует вас в ущерб вашим интересам. Многие люди с «семеркой» в задаче находят себя в бизнесе, в профессиях, связанных с транспортом, с большим количеством контактов и перемещений, в военном деле и политике.

Задача жизни 8. Справедливость.

Ваша задача — глубокое понимание справедливости, забота о том, чтобы соблюдались права других людей, и защита этих прав. Вам нельзя проходить мимо ситуаций, где несправедливо относятся к кому-либо, будь то ваш дом, или улица. Нельзя прятать голову в песок, когдакто-то рядом страдает от нечестности. Еще вам обязательно надо научиться нести ответственность за все свои поступки, понимая, что любое ваше действие будет иметь последствия, все всходы ваших дел прорастут. Посеете хорошие поступки — пожнете добро; посеете плохие дела — пожнете несчастья. Также вам надо учиться выдержке и способности сохранять душевное равновесие тогда, когда даже мелочи выводят из себя.

Вы можете найти себя в профессиях, связанных с судебно-правовой системой: адвокат, судья, зоозащитник, защитник прав человека, — а также в профессиях, где основная работа связана с оформлением документов, или где требуется внимательность и аккуратность.

Задача жизни 9. Отшельник.

Задача вашей жизни — духовное развитие, постоянная работа над собой, получение мудрости и опыта, которые в идеале надо потом передать другим. Вам надо учиться на чужих ошибках, уважая опыт предшествующих поколений. Также следует изучать древние культуры и традиции. Вы должны с большим вниманием и почтением относиться к пожилым людям, помогать им. Люди с «девяткой» в задаче могут стать хорошими преподавателями, эзотериками, философами, учеными, историками, работниками социальной сферы, которые занимаются помощью пожилым и одиноким людям.

Задача жизни 10. Колесо Фортуны.

Вам надо научиться правильно распоряжаться деньгами и найти равновесие между миром духовным и физическим, понять, что постоянство лишь на кладбище, а в жизни все меняется. Ваша задача — материальное обеспечение себя и своих близких, а затем — материальная помощь другим людям. Вам ни в коем случае нельзя вести себя нечестно в финансовых вопросах или жить за чужой счет. Надо быть осторожным в азартных играх, чтобы вовремя остановиться. На более тонком уровне вам необходимо сознательно отдавать кармические долги, понимая, что все, что вы сделаете, вернется. Также надо обратить внимание на повторяющиеся ситуации, понять их урок и исправить ошибки. Вы можете найти себя в профессиях, связанных с деньгами, став экономистом, банкиром, бизнесменом, бухгалтером, а также специалистом по реинкарнации.

Задача жизни 11. Сила.

У вас две основные задачи в жизни — забота о своем физическом теле и настоящая любовь в ее земном проявлении. Вам необходимо заниматься спортом, поддерживать свое тело в хорошей форме и помогать другим в этом. Также надо развивать в себе такие качества, как сила, отвага, смелость, нужно избавляться от страхов и учиться отстаивать свои убеждения и быть настоящим лидером, за которым хочется идти добровольно. Вам надо понять, что любовь — это синтез духовного и физического аспекта, а чувства без секса и секс без чувств — это неполноценные отношения между мужчиной и женщиной, которые называют себя парой. Люди с Силой в задаче находят свое место в силовых ведомствах и военных организациях, становятся спортсменами, массажистами, а также экспертами в сфере знакомств и парных отношений.

Задача жизни 12. Повешенный.

Ваша задача — научиться контролировать свои эмоции и переживания, избавиться от страхов и неуверенности. Вам надо научиться оценивать ситуации с разных сторон, развивая многогранное видение. Еще одна ваша задача — развитие медиумических возможностей и способности тонко чувствовать красоту мира, музыки, души человека. Также вам надо учиться жертвовать малым во имя чего-то большего и при этом уйти от позиции жертвы. Вам нельзя увлекаться алкоголем и другими наркотическими средствами, наоборот, необходимо избавиться от вредных привычек самому и помогать в этом тому, кто нуждается в помощи. Вы можете найти свой путь в науке, психологии, философии, искусстве.

Задача жизни 13. Смерть.

Ваша задача — научиться правильно и спокойно реагировать на внезапные перемены, отпускать старое и отжившее, очищать внутреннее и внешнее пространство. Вы должны развивать в себе альтруизм и помогать другим людям в экстремальных и трудных ситуациях совершенно бескорыстно. Вам нельзя проходить мимо чужого страдания, не попытавшись помочь. Люди с тринадцатым арканом таро в задаче часто становятся врачами, медсестрами, ветеринарами, социальными работниками, находят свое место в профессиях, связанных с риском для жизни и спасением людей (пожарные, мчсовцы, каскадеры).

Задача жизни 14. Умеренность.

Ваша задача — привносить гармонию в свое окружение, найти равновесие между миром внутренним и внешним, а также научиться делать все своевременно. Вам необходимо учиться находить компромиссы и золотую середину в любой ситуации. Вы можете стать хорошим проводником для других и связным между двумя людьми или группой незнакомцев, чтобы объединить их, познакомить. Люди с Умеренностью могут стать хорошими посредниками, миротворцами, социальными работниками, экскурсоводами, проводниками, часовщиками, целителями.

Задача жизни 15. Дьявол.

Вам досталась непростая карта, и у вас много задач в жизни. Вам надо научиться контролировать свою энергию и правильно ее распределять. Следует избавиться от всевозможных соблазнов и зависимостей, которые сковывают вас, обходить стороной мир криминала и избегать черной магии. Вам надлежит понять, чем отличается вынужденная жертва от позиции жертвы. Вам нужно понять роль секса в жизни и научиться управлять сексуальной энергией. Вы можете обладать целительскими и разными эзотерическими способностями, поэтому важно научиться правильно к этому относиться и направлять свою энергию на помощь другим людям. Вы можете заниматься бизнесом, стать целителем, эзотериком, шоу-меном, психологом и… чувственным и умелым сексуальным партнером.

Задача жизни 16. Башня.

Ваша задача — строить: свою жизнь, характер, дом, — словом, все, что подлежит строительству. Но самое главное — надо научиться оставлять в прошлом то, что уже изжило себя, что мешает двигаться вперед, чтобы на место старого и отжившего пришло новое и актуальное. Начиная строить новое, надо доводить начатое до конца и удалять уже завершенные программы. Самая большая ошибка, которую вы можете допускать в жизни — это стремление к стабильности и желание ничего не менять, используя старые и порой нежизнеспособные программы. Вы можете найти свое место в административной деятельности, в архитектуре, программировании сайтов и организациях с широкой филиальной сетью или просто в строительстве собственного дома.

Задача жизни 17. Звезда.

Вам обязательно надо развивать свой артистический или художественный талант, креативно подходить к любому делу и учиться чувствовать прекрасное. Вы должны наполнять этот мир красотой, причем, неважно, в чем будет проявляться эта красота: в музыкальных произведениях, в художественных полотнах или в украшении дома. Вы можете быть хорошим другом, и дружба в вашей жизни всегда будет занимать не последнее место. Люди со Звездой могут стать известными художниками, искусствоведами, астрологами и замечательными друзьями.

Задача жизни 18. Луна.

Ваша задача — избавиться от страхов, неуверенности, работать над развитием интуиции и воображения. Вам нужно научиться понимать себя, видеть подсказки, которые вам посылает подсознание. Ваши сферы, в которых вы можете черпать энергию — домашний уют, кулинария, забота о детях и близких. Вы должны создавать комфорт и уют другим людям, удовлетворять их потребности в душевном тепле, создавать гармоничную обстановку в коллективе, где находитесь. Вам нельзя игнорировать чувства других людей, относиться к ним сухо и формально, а также создавать беспорядок в своем доме. Вы можете реализовать себя, став поваром, психологом, врачом, советником, астрологом, предсказателем, хорошим родителем и замечательным хозяином дома.

Задача жизни 19. Солнце.

Ваша задача — стать солнцем для себя, а потом для других: согревать, помогать, вселять уверенность и заряжать оптимизмом. Вам необходимо сформировать правильную самооценку, без перекосов в сторону эгоцентризма и самоуничижения. Следует развивать в себе такие качества, как: благородство, доброта, честность, умение вести за собой. Вам надо отказаться от стремления узнать, что о вас скажут или подумают другие. Вы можете реализоваться в политике, на руководящей работе, в творческих профессиях.

Задача жизни 20. Суд.

Ваша задача — создание и поддержание гармоничных отношений в семье, помощь родителям и родственникам. Вам необходимо узнать историю своей семьи, своего рода и передать ее последующим поколениям. Еще одна ваша задача — создание собственной системы ценностей, в основе которой будет вселенская справедливость и гуманизм. Но при этом вы не должны навязывать свои ценности другим грубо и фанатично. Имея Суд в задаче, вы можете выбрать профессию историка, семейного психолога и семейного врача, работать в судебно-правовой системе, и, конечно, можете стать любящим и любимым членом семьи.

Задача жизни 21. Мир.

Ваша задача — быть открытым для всего нового, необыкновенного, «чужестранного». Вам необходимо учиться толерантному и непредвзятому отношению к разным народам, расам, социальным слоям населения. Еще одна Ваша задача — создание вокруг себя гармоничного пространства и достижение состояния умиротворения. Ваша роль в этой жизни заключается в работе с иностранцами с целью объединения людей разных культур, изучение «заморских» традиций и иностранных языков, внедрение новинок в жизнь. Люди с этой картой в задаче выбирают профессии переводчиков (или просто изучают языки), путешественников, экспертов по культурам разных народов, становятся специалистами в области современных технологий.

Задача жизни 22. Шут.

Ваша задача жизни — работа с детьми, создание нового и необычного, путешествия. Вам обязательно надо брать инициативу в свои руки, действовать с энтузиазмом, спонтанно, легко и весело смотреть на жизнь. Вы должны нести окружающим людям радость, сохранять в себе детскую непосредственность и контакт со своим внутренним ребенком, быть открытым для всего нового и необычного. Вы можете найти себя в профессиях, связанных с детьми, смехом и путешествиями. Также люди с Шутом в задаче часто выбирают какие-то необычные профессии или вносят элемент нестандартности в привычную деятельность.