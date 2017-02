Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!

25. Февраль 2017 13:32

Вот уже несколько дней социальная сеть Twitter буквально кипит от опубликованного снимка, на котором Джастин запечатлен в профиль. Но внимание пользовательниц Сети приковано совсем не к лицу премьер-министра, а к его ягодицам...

Justin Trudeau's of a butt is the best thing to happen on Twitter today pic.twitter.com/0kKCQR4iQD — Kemal Atlay (@kemal_atlay) 23. Februar 2017

I made a quick reference guide for looking at Justin Trudeau pic.twitter.com/8EL8z2TRwO — PunchesBears ㅎ㉨ㅎ (@punchesbears) 22. Februar 2017

when u tell ur mom to go look at @JustinTrudeau 's butt pic.twitter.com/tE8EZrL9dm — Lauren Hagar (@hagar_hayy) 23. Februar 2017