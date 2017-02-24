Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Народная артистка Эстонии, певица Анне Вески была в числе гостей приема, который по случаю 99 годовщины Эстонской Республики дала президент Керсти Кальюлайд.

Народная артистка Эстонии, певица Анне Вески была в числе гостей приема, который по случаю 99 годовщины Эстонской Республики дала президент Керсти Кальюлайд.

Laulja Anne Veski ja Benno Beltšikov. / Arno Mikkor / Raigo Pajula / presidendi kantselei

Певица дала интервью порталу Elu24, в котором выразила свое мнение по поводу приема и праздничного концерта.

«Если тебя пригласили – ты чувствуешь, что тебя ценят. Не отношу себя к тем людям, которые хотели бы быть недооцененными», – сказала Вески.

Однако, певица согласилась с критикой праздничного концерта, которая заполонила Сеть. По ее мнению, концерт был мрачноватый…

«Полностью согласна с мнением зрителей. Я считаю, что концерты по случаю таких торжеств должны быть праздничными, а не удручающими», – сказала Вески.

Смотрите интервью целиком!

EV99. Anne Veski. Postimees
Allikas: Postimees
Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАанне вескиартисткаинтервьюКерсти Кальюлайдпевицапрезидент
По теме
Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Хочешь знать, как отпраздновали День независимости Эстонской Республики другие эстонские знаменитости? Смотри в нашей галерее!
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!

Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!

Вчера, по случаю 99 годовщины ЭР, Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония». Порталы Limon.ee и Elu24 предлагают вам взглянуть на самые удачные образы этого вечера! Почему Юри Поотсманн пришел на прием к Кальюлайд с матерью?

Почему Юри Поотсманн пришел на прием к Кальюлайд с матерью?

Эстонский певец Юри Поотсманн, который в прошлом году представлял Эстонию на «Евровидении», посетил торжественный прием по случаю 99 годовщины ЭР. Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) 1

Вчера, 24 февраля, по случаю 99 годовщины ЭР президент Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония», пишет Elu24.
ЕЩЁ
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:07
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
12:15
Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием
11:44
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!
11:22
Ежедневно употребляйте эти десять продуктов, и вы забудете о проблемах со здоровьем!
10:45
Почему Юри Поотсманн пришел на прием к Кальюлайд с матерью?
10:22
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот
10:00
Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)
09:33
Диснеевская принцесса: невеста знаменитого эстонского певца на президентском приеме просто сияла!
09:13
Гороскоп на 25 февраля: день обещает быть удачным!
22:55
Дмитрий Тарасов рассказал о своих тайных желаниях
22:35
В конце рабочего дня нарвские полицейские накрыли праздничный стол: «Безопасной всем Эстонии!» (фото)
22:17
Видео: пожилых людей довели до слез на концерте по случаю Дня независимости Эстонии
21:55
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале! (6)
21:53
Вся страна восхищается: Виктория Ладынская на президентском приеме произвела фурор
21:16
Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!
21:11
Художник-модельер Максим Хлебников о наряде Керсти Кальюлайд: не всегда уместно одеваться в наряды, идентичные нашим предкам
20:44
Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии
20:12
Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье
20:02
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда (3)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!

Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!

Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!

Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!

Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?

Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?

12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
24. фев
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
24. фев
Девушка завернула в тесто обычные чайные ложки… Вы захотите сделать так же! (видео)
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот
Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)(1)
Ежедневно употребляйте эти десять продуктов, и вы забудете о проблемах со здоровьем!
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!(1)
Топ комментариев
Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!(6)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети(4)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
CмотриЦеликом
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!

Не только Кальюлайд выбрала для приема национальный костюм… Смотри, кто еще поддержал президента!

24. фев
Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда (3)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисавидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимКерсти Кальюлайдксения собчакольга бузовапевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees