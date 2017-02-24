Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР

Народная артистка Эстонии, певица Анне Вески была в числе гостей приема, который по случаю 99 годовщины Эстонской Республики дала президент Керсти Кальюлайд.

Laulja Anne Veski ja Benno Beltšikov. / Arno Mikkor / Raigo Pajula / presidendi kantselei

Певица дала интервью порталу Elu24, в котором выразила свое мнение по поводу приема и праздничного концерта.

«Если тебя пригласили – ты чувствуешь, что тебя ценят. Не отношу себя к тем людям, которые хотели бы быть недооцененными», – сказала Вески.

Однако, певица согласилась с критикой праздничного концерта, которая заполонила Сеть. По ее мнению, концерт был мрачноватый…

«Полностью согласна с мнением зрителей. Я считаю, что концерты по случаю таких торжеств должны быть праздничными, а не удручающими», – сказала Вески.

Смотрите интервью целиком!