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Дмитрий Тарасов рассказал о своих тайных желаниях

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Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не стремился к популярности. Он мечтает о тихой и спокойной жизни.

Скандал вокруг развода Дмитрия Тарасова и популярной ведущей Ольги Бузовой продолжается. Свое мнение о ситуации высказывают звезды и рядовые подписчики Instagram героев. Правда, как уверяет Дмитрий, он научился абстрагироваться от чужих комментариев о его жизни.  По словам Тарасова, он уже все объяснил и в дальнейшем не планирует что-либо доказывать «8 миллионам людей», столько, кстати, подписчиков у Ольги Бузовой.  Как заявил футболист, ему не нужна популярность, он хочет спокойно жить без большого внимания публики к его персоне, пишет 7d.org.ua.

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