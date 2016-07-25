Дмитрий Тарасов рассказал о своих тайных желаниях

Скандал вокруг развода Дмитрия Тарасова и популярной ведущей Ольги Бузовой продолжается. Свое мнение о ситуации высказывают звезды и рядовые подписчики Instagram героев. Правда, как уверяет Дмитрий, он научился абстрагироваться от чужих комментариев о его жизни. По словам Тарасова, он уже все объяснил и в дальнейшем не планирует что-либо доказывать «8 миллионам людей», столько, кстати, подписчиков у Ольги Бузовой. Как заявил футболист, ему не нужна популярность, он хочет спокойно жить без большого внимания публики к его персоне, пишет 7d.org.ua.