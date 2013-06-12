Ежедневно употребляйте эти десять продуктов, и вы забудете о проблемах со здоровьем!

Белый хлеб из рафинированной муки, технологически обработанные продукты, большое количество сахара и трансжиров – такая пища вызывает проблемы со здоровьем, нарушает гормональный фон и приводит к набору лишнего веса, пишет Маркетиум.

В вашем ежедневном рационе должны быть продукты, содержащие клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Здоровая и легкоусвояемая пища позволит вам забыть о 90% заболеваний! Вот какие продукты вы должны употреблять ежедневно.

1. Зеленый чай

Этот полезный напиток оказывает тонизирующее действие на все системы организма. Он снижает уровень сахара в крови, защищает печень от токсинов и укрепляет иммунитет. Зеленый чай полезен для кожи, желудочно-кишечного тракта и нервной системы, он является мощным антиоксидантом и используется в качестве профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, множество исследований подтверждает пользу зеленого чая в похудении.

2. Миндаль

В миндале сосредоточены витамины группы В и Е, его рекомендуют употреблять при мочекаменной болезни, так как он способствует выводу песка из почек. Также этот продукт нормализует работу печени и селезенки, очищает кровь и обладает противосудорожными свойствами. Он улучшает память и помогает при бессоннице. Антиоксиданты, которые входят в состав миндаля, улучшают состояние волос и кожи.

3. Черника

Чернику неспроста называют «молодильной ягодой»: количество антиоксидантов в этом продукте просто зашкаливает. Кроме того, черника богата витаминами А, С, В1, B6 и РР. В ней также содержатся органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные вещества. Черника – это натуральный антисептик, она оказывает противовоспалительное действие на желудок, желчный пузырь и печень, снижает сахар в крови и выводит шлаки из организма. Также черника повышает иммунитет и полезна для зрения.

4. Яблоки

Яблоки являются сильнейшим антиоксидантом, причем наибольшее количество витаминов и полезных веществ содержится именно в яблочной кожуре. Яблоки улучшают кровообращение, работу сердечно-сосудистой системы, показаны при диабете и проблемах с мозговым кровообращением. Кроме того, яблоки способны значительно уменьшить риск развития онкологических заболеваний.

5. Болгарский перец

Этот продукт – рекордсмен по содержанию витамина С. Он препятствует анемии и повышает защитные функции организма. Он полезен при диабете, упадке сил, ломкости ногтей и волос, проблемной коже. Перец благоприятно влияет на работу ЖКТ и поджелудочной железы, разжижает кровь, тем самым предотвращая гипертонию и образование тромбов. Он очень полезен для пожилых людей, так как улучшает концентрацию и память, избавляет от бессонницы. Но есть один момент – при термической обработке болгарский перец теряет около 70% полезных свойств, поэтому употреблять его лучше в сыром виде.

6. Йогурт

Натуральный йогурт без подсластителей и консервантов содержит полезную микрофлору и кальций. Он повышает иммунитет, помогает бороться с лишним весом и улучшает работу пищеварительного такта. Самым полезным, конечно, будет домашний йогурт из цельного молока, приготовленный на специальных бактериальных заквасках.

7. Авокадо

В последнее время среди приверженцев здорового питания распространилась фобия любых жиров. Но правда в том, что жиры жизненно необходимы нашему организму. Как раз такие полезные жиры и содержит авокадо. Этот продукт – просто кладезь витаминов (особенно В и Е), минеральных веществ и микроэлементов. Мякоть этого фрукта не содержит сахара, поэтому ее могут употреблять диабетики. Авокадо очищает кровь от вредного холестерина, улучшает память, нормализует работу сердца и снижает артериальное давление. Также авокадо является мощным афродизиаком – в древности его использовали для увеличения потенции и плодовитости.

8. Киноа

Этот продукт не очень популярен в наших краях — и зря. Это без преувеличения один из самых полезных злаков. Киноа содержит рибофлавин, клетчатку, углеводы и фолиевую кислоту, при этом усваивается организмом практически полностью. Этот злак способствует лучшему усвоению кальция, заживлению ран, кроме того, киноа содержит больше белка, чем даже гречка. Это незаменимый продукт для беременных женщин и вегетарианцев. Киноа не содержит глютен, поэтому ее можно употреблять даже аллергикам.

9. Шпинат

Как и другие зеленые листовые, шпинат – источник бета-каротина, мощного антиоксиданта, который защищает сердце и даже способен побороть раковые клетки. В шпинате содержится большое количество железа, поэтому он повышает гемоглобин, улучшает обмен веществ и насыщает организм энергией. Этот овощ очень полезен беременным женщинам и маленьким детям, так как в нем содержатся почти все необходимые витамины и вещества. Шпинат обязательно включают в рацион питания при гастрите, панкреатите, гипертонии, нервном истощении и диабете.

10. Яйца

Этот низкокалорийный продукт является прекрасным источником белка, питательных веществ и полезных жиров. Исследования показали, что люди, которые едят яйца на завтрак, имеют на 65% лучшие показатели в похудении. Яйца нормализуют уровень сахара в крови и вызывают чувство насыщения, поэтому после такого завтрака вам не захочется потянуться за фастфудом. Кроме того, яйца помогают нарастить мышечную массу.

Добавьте эти десять продуктов в свой ежедневный рацион, и ваш организм непременно поблагодарит вас за это!