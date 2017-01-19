В конце рабочего дня нарвские полицейские накрыли праздничный стол: «Безопасной всем Эстонии!» (фото)

24. Февраль 2017 22:35
Сегодня вся страна отмечает большой праздник. Остался год до юбилея. А сейчас Эстонии 99 лет. Нарвский полицейские в конце рабочего дня накрыли праздничный стол, а снимком вкусностей поделились на своей странице в Facebook.
«В конце богатого событиями трудового дня полицейские нарвского отделения полиции накрыли праздничный стол, чтобы всем вместе отметить 99 годовщину провозглашения независимости Эстонской Республики! Желаем всем безопасной Эстонии!» - так подписали снимок.
Смотрите фото ниже!
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