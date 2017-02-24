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Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бред Эстонии (фото)

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Вчера, 24 февраля, по случаю 99 годовщины ЭР президент Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония», пишет Elu24.

Лаури Хуссар с супругой. Фото: Эрленд Штауб

Среди гостей приема были главный редактор Postimees Лаури Хуссар и его супруга Трийн. Стоит отметить, что пояс платья женщины украшал новый скандальный символ бренда Эстонии, а подол – детские рисунки. 

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