Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бред Эстонии (фото)

Лаури Хуссар с супругой. Фото: Эрленд Штауб
Среди гостей приема были главный редактор Postimees Лаури Хуссар и его супруга Трийн. Стоит отметить, что пояс платья женщины украшал новый скандальный символ бренда Эстонии, а подол – детские рисунки.
Вчера, 24 февраля, по случаю 99 годовщины ЭР президент Керсти Кальюлайд дала торжественный прием в театре «Эстония», пишет Elu24.
Лаури Хуссар с супругой. Фото: Эрленд Штауб
Среди гостей приема были главный редактор Postimees Лаури Хуссар и его супруга Трийн. Стоит отметить, что пояс платья женщины украшал новый скандальный символ бренда Эстонии, а подол – детские рисунки.
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