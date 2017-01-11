Гороскоп на 25 февраля: день обещает быть удачным!

Особ более непоседливых и жаждущих развлечений могут ожидать разочарования, однако и у них будет возможность избежать серьезных неприятностей, пишет Dvorec.

Прислушивайтесь к советам опытных людей, не вступайте в конфликты со старшими родственниками. Это не самый подходящий день для того, чтобы отстаивать свою правоту любой ценой. Готовность к компромиссам позволит сохранить гармоничные романтические отношения.

Овен

Овнам может навредить их собственное упрямство: сегодня стоит прислушиваться к мнению окружающих и проявлять чуть больше гибкости, чем обычно. Такая тактика поможет избежать разногласий с влиятельными людьми и сохранить собственное душевное равновесие. Вполне благоприятна финансовая ситуация, можно удовлетворить собственные желания и исполнить мечты близких людей.

Взаимопонимание в семье сохранится, если вы проявите уважение к старшим родственникам и не будете слишком требовательны. Проявите интерес к делам любимого человека – велика вероятность, что ваш совет окажется очень полезным. Юным представителям знака представится возможность приобрести весьма полезные навыки.

Телец

Жизненный потенциал Тельцов высок, представители данного знака смогут многого добиться, полностью реализовав свой творческий потенциал. Это хороший день для работы и проведения деловых переговоров. Можно браться за реализацию новых идей или доводить до конца ранее начатые проекты – удача будет на вашей стороне. Складывается благоприятная ситуация для смены работы, освоения новых профессиональных обязанностей.

Отношения в семье могут стать напряженными, если вы не проявите внимания к близким. Отдыхайте вместе с родственниками, постарайтесь найти дело, которое увлечет всех – объединение усилий для достижения общей цели позволит забыть о конфликтах.

Близнецы

Возможно появление новых интересов, пересмотр ранее поставленных целей. Очень важно в полной мере использовать свои творческие способности, даже если задачи, требующие решения, на данном этапе кажутся вам не слишком интересными. Складываются благоприятные обстоятельства для преодоления разногласий со старыми деловыми партнерами, появляется возможность наладить отношения с коллегами и руководством.

Постарайтесь избежать перегрузок: жизненный потенциал несколько снижен, существует вероятность недомоганий, обострения хронических заболеваний. Семейные дела отнимут много времени, вряд ли вам быстро удастся найти помощников. Романтическое свидание пройдет хорошо, если вы предоставите любимому человеку возможность проявить инициативу.

Рак

День принесет трудности, преодоление которых потребует немало времени и сил. Коллеги и единомышленники готовы предложить помощь, но наиболее важные решения вам предстоит принимать самостоятельно. Возможно получения заманчивых деловых предложений, каждое из которых следует внимательно изучить. Поездки будут связаны с проблемами, может затянуться оформление необходимых документов. Будьте экономнее: сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы тратить время на удовлетворение мимолетных капризов.

В жизни семьи могут произойти не самые приятные перемены, и именно вам предстоит сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия. Любимый человек нуждается в вашей поддержке, будьте снисходительны к его слабостям.

Лев

День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Ситуация в профессиональной сфере изменится к лучшему, если вы проявите гибкость в общении со старыми деловыми партнерами. При этом от заключения сомнительных сделок лучше воздержаться: есть риск стать жертвой мошенников.

Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.

Дева

Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Это удачный день для сотрудничества и работы над совместными проектами; дискуссии будут плодотворными, а переговоры – успешными. Звезды обещают Девам получение приятных известий издалека, однако доверять следует только проверенной информации.

Не следует самостоятельно принимать решение о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности, готовности на жертвы ради поставленных целей.

Весы

Будьте внимательны: высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Возможны значительные перемены в профессиональной и финансовых сферах. Даже если придется трудно, помните о том, что звезды на вашей стороне: оптимизм и уверенность в своих силах позволят достичь успеха даже в самых сложных делах. Отношения с коллегами станут более спокойными, если вы не станете тратить время на пустые споры – время покажет, что ваша позиция была верной.

Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами, выполнить просьбы близких. Новое романтическое увлечение отчасти изменит ваши представления о мире, но вскоре сойдет на нет.

Скорпион

Несмотря на то, что негативные тенденции будут время от времени напоминать о себе, Скорпионы смогут добиться успеха в самых разных делах. Высокий творческий потенциал и готовность идти по избранному пути, преодолевая все возникающие трудности, гарантируют представителям этого знака весьма важные победы. Налаживаются деловые отношения, появляются партнеры, сотрудничество с которыми обещает скорое увеличение доходов.

В семье возможны разногласия, но рано или поздно родственники встанут на вашу сторону. Будьте терпеливы, избегайте проявлений раздражительности и гнева. Дружелюбие и готовность к уступкам позволят вам расположить к себе и новых знакомых, и тех, кто давно вам симпатичен.

Стрелец

Удачный, многообещающий и интересный день. Сегодня вы сможете в полной мере проявить свои таланты, успешно завершив дела, которые оказались не по силам другим. Значительный прогресс в профессиональных отношениях откроет перед вами новые перспективы, позволит решить ряд финансовых проблем и подняться на новую ступень карьерной лестницы.

День обещает Стрельцам массу новых впечатлений и приятных эмоций. Веселые вечеринки, увлекательные путешествия, познавательные экскурсии и культурные развлечения – все это оставит исключительно приятные воспоминания. Не может не радовать и гармония в семье. Романтические отношения выходят на новый уровень, чувства и привязанности становятся более сильными.

Козерог

Позитивные тенденции сильны, день будет очень приятным и интересным. Единственная сфера, требующая особой осторожности – это отношения с родственниками; здесь возможны осложнения, которые потребуют от вас пересмотра своих планов. Нежелательно давать обещания, которые будет сложно выполнить. В остальных же областях жизни неприятности и разочарования маловероятны.

Стремительно развиваются и профессиональные, и личные отношения. Привязанности крепнут, появляется возможность лучше узнать своего партнера, да и о собственных потребностях составить более полное представление. Не отказывайтесь от посещения вечеринок и праздников, возможны интересные знакомства.

Водолей

День появления новых возможностей и решения многих проблем, которые в течение долгого времени не давали вам покоя. Новый взгляд на деловые и личные отношения позволит исправить допущенные ошибки, преодолеть разногласия и достичь полного взаимопонимания. Теплые и гармоничные отношения в семье становятся неиссякаемым источником приятных эмоций, общение с близкими будет радовать вас в течение всего дня.

Улучшается финансовое положение, возможны значительные финансовые поступления и ценные подарки. Романтические отношения налаживаются, совместный отдых поможет влюбленным забыть о ссорах и конфликтах.

Рыбы

Прогресс в делах наверняка порадует Рыб, но ради достижения поставленной цели представителям данного знака придется приложить нешуточные усилия. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения в острых, но конструктивных дискуссиях, проявлять упорство и целеустремленность. Ваш жизненный потенциал достаточно высок, но ситуации, связанные с высоким нервным напряжением, могут стать причиной головной боли или бессонницы. Постарайтесь вернуть себе душевное равновесие; в этом помогут прогулки, общение с друзьями, посещение театра или концертного зала. Дамам будет полезен шоппинг.

И с любимым человеком, и с родственниками вы легко достигнете взаимопонимания. Новые знакомства будут очень приятными, начинающиеся отношения окажут заметное позитивное влияние на вашу жизнь.