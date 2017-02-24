Художник-модельер Максим Хлебников о наряде Керсти Кальюлайд: не всегда уместно одеваться в наряды, идентичные нашим предкам

«Откровенно говоря, меня сильно удивил наряд госпожи президента. Могу сказать, как дизайнер, очень уважаю национальную культуру Эстонии, которая, несомненно, вызывает огромный интерес. Сам же занимался глубоким изучением национального костюма, создавая свою стилизованную детскую и молодежную коллекцию, посвященной этой тематике. Но все же, каждое мероприятие сопровождается своей тематикой. И не всегда уместно одеваться в наряды, идентичные нашим предкам. Президент – глава государства, который, кроме того, становиться для народа неким примером. В особенности дрес-кода, в плане одежды для приема высоких гостей. Но однозначно, сколько людей, столько и эмоций. Конечно, такой наряд, по моему мнению, не совсем соответствует логике», - сказал Максим Хлебников порталу Limon.ee.

/ Erlend Štaub

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