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Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

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Смена сферы деятельности и рождение сына пошли Таави Рыйвасу явно на пользу. На президентском приеме в театре «Эстония» экс-премьер нашей страны появился вместе со своей возлюбленной Луизой Вярк, которая после родов пока что не пришла в форму.

Луиза появилась на приеме в розовом платье.

Смотрите!

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