Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

Луиза появилась на приеме в розовом платье.
Смотрите!
Смена сферы деятельности и рождение сына пошли Таави Рыйвасу явно на пользу. На президентском приеме в театре «Эстония» экс-премьер нашей страны появился вместе со своей возлюбленной Луизой Вярк, которая после родов пока что не пришла в форму.
Луиза появилась на приеме в розовом платье.
Смотрите!
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