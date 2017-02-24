Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречает гостей по случаю Дня независимости нашей республики в театре «Эстония». Среди приглашенных – Виктория Ладынская – депутат Рийгикогу от партии IRL.

Читайте и смотрите, как это было: главные события и наряды президентского приема в одном материале!

Президентский прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики проходит сегодня в Таллинне.

Смотри и оценивай: самые красивые, умные и известные жители страны позируют фотографам на приеме у президента Эстонии

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики! По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!

Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье

Политик Кадри Симсон сегодня надела на президентский прием оранжевое платье, которое мы уже видели год назад на президентском приеме.

Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда

От руководителя Ласнамяэского округа и члена правления Центристской партии Ольги Ивановой на президентском приеме в театре «Эстония» буквально невозможно было оторвать глаз!

Фото: вот как Керсти Кальюлайд выглядела на 98 годовщине ЭР (фото)

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики!

Видео: нервы гостей Керсти Кальюлайд решили испытать на прочность ультразвуком?

Сегодня в честь Дня независимости Эстонии состоялся прекрасный концерт, который запомнится телезрителям и гостям вечера надолго. Программы была необычной и даже чувственной.

Эксклюзив: вы только посмотрите, какие изысканные закуски приготовили для Керсти Кальюлайд и ее гостей

Портал Elu24 побывал на кухне, где готовились закуски для сегодняшнего президентского приема. И вот что нам удалось одними из первых узнать. Читайте и смотрите!

Смело! Телеведущая Анна Сапроненко удивила нарядом на президентском приеме

Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.

Филипп Киркоров выступил против Александра Панайотова на «Евровидение»

Уже несколько месяцев финалисту проекта "Голос" Александру Панайотову пророчат кандидатуру представителя России на песенном конкурсе "Евровидение".

Смотри: президент Кальюлайд с мужем прибыли в театр «Эстония» в национальных костюмах

Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский прибыли в театр «Эстония», где сегодня состоится торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.

Мегакруто! Вы только посмотрите, что сделала эта талантливая эстонка с президентами Эстонии (фото)

Талантливая жительница Эстонии порадовала праздничным изделием. Дама изготовила из войлока всех президентов Эстонии.

Понеслась! Сотрудница портала Elu24 свела с ума роскошным платьем на приеме у президента!

Сотрудница эстонского развлекательного портала Elu24 – Мейси Вольт – с нетерпением готовится освещать сегодняшний президентский прием. Журналист уже сфотографировалась на фоне стены «ЭР – 99» в своем элегантном платье василькового цвета.