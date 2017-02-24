Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье

По сравнению с прошлым годом дама сменила лишь аксессуары, даже прическа у нее та же!
Смотрите фото!
Политик Кадри Симсон сегодня надела на президентский прием оранжевое платье, которое мы уже видели год назад на президентском приеме.
По сравнению с прошлым годом дама сменила лишь аксессуары, даже прическа у нее та же!
Смотрите фото!
Смотри фото!
Повар из Ида-Вирумаа побалует гостей Кальюлайд сладеньким!
Смело! Смотри фото!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
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Уже объявлен тот, кто займет место Васильева.
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Спешите смотреть и сопереживать!