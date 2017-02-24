Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: роскошный президентский прием продолжается! Керсти Кальюлайд рада гостям

Президентский прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики проходит сегодня в Таллинне.

Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

Смена сферы деятельности и рождение сына пошли Таави Рыйвасу явно на пользу. На президентском приеме в театре «Эстония» экс-премьер нашей страны появился вместе со своей возлюбленной Луизой Вярк, которая после родов пока что не пришла в форму.

Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда

От руководителя Ласнамяэского округа и члена правления Центристской партии Ольги Ивановой на президентском приеме в театре «Эстония» буквально невозможно было оторвать глаз!

Смотри и оценивай: гости Керсти Кальюлайд сводят с ума изысканными нарядами

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики! По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!

Фото: вот как Керсти Кальюлайд выглядела на 98 годовщине ЭР (фото)

Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики!

Закулисье президентского приема: гости этого не увидят! (видео)

Прямо сейчас в театре «Эстония» находится репортер портала Elu24.

Видео: нервы гостей Керсти Кальюлайд решили испытать на прочность ультразвуком?

Сегодня в честь Дня независимости Эстонии состоялся прекрасный концерт, который запомнится телезрителям и гостям вечера надолго. Программы была необычной и даже чувственной.

Эксклюзив: вы только посмотрите, какие изысканные закуски приготовили для Керсти Кальюлайд и ее гостей

Портал Elu24 побывал на кухне, где готовились закуски для сегодняшнего президентского приема. И вот что нам удалось одними из первых узнать. Читайте и смотрите!

Смело! Телеведущая Анна Сапроненко удивила нарядом на президентском приеме

Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.