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Смотри и оценивай: гости Керсти Кальюлайд сводят с ума изысканными нарядами
24. Февраль 2017 19:55
Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики! По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!
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