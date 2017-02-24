Закулисье президентского приема: гости этого не увидят! (видео)

Мейси Вольт удалось заснять последние приготовления к первому приему Керсти Кальюлайд.
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Прямо сейчас в театре «Эстония» находится репортер портала Elu24.
Мейси Вольт удалось заснять последние приготовления к первому приему Керсти Кальюлайд.
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