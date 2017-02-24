Видео: нервы гостей Керсти Кальюлайд решили испытать на прочность ультразвуком?

Фото: Ольга Иванова на президентском приеме выглядит как голливудская звезда

От руководителя Ласнамяэского округа и члена правления Центристской партии Ольги Ивановой на президентском приеме в театре «Эстония» буквально невозможно было оторвать глаз!

Старенько, но со вкусом: Кадри Симсон решила в этом году сэкономить на платье

Политик Кадри Симсон сегодня надела на президентский прием оранжевое платье, которое мы уже видели год назад на президентском приеме.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: роскошный президентский прием продолжается! Керсти Кальюлайд рада гостям

Президентский прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики проходит сегодня в Таллинне.

Галерея: похудевший Таави Рыйвас восхитил внешним видом на приеме у президента Эстонии

Смена сферы деятельности и рождение сына пошли Таави Рыйвасу явно на пользу. На президентском приеме в театре «Эстония» экс-премьер нашей страны появился вместе со своей возлюбленной Луизой Вярк, которая после родов пока что не пришла в форму.

Эксклюзив: вы только посмотрите, какие изысканные закуски приготовили для Керсти Кальюлайд и ее гостей

Портал Elu24 побывал на кухне, где готовились закуски для сегодняшнего президентского приема. И вот что нам удалось одними из первых узнать. Читайте и смотрите!

Смело! Телеведущая Анна Сапроненко удивила нарядом на президентском приеме

Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.

Смотри: президент Кальюлайд с мужем прибыли в театр «Эстония» в национальных костюмах

Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский прибыли в театр «Эстония», где сегодня состоится торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.

Понеслась! Сотрудница портала Elu24 свела с ума роскошным платьем на приеме у президента!

Сотрудница эстонского развлекательного портала Elu24 – Мейси Вольт – с нетерпением готовится освещать сегодняшний президентский прием. Журналист уже сфотографировалась на фоне стены «ЭР – 99» в своем элегантном платье василькового цвета.

Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети

Когда президентом Эстонии был мужчина, все активно следили за нарядом первой леди страны. Строгий костюм главы государства если и обсуждали, то вскользь, ограничиваясь, как правило, обсуждением фигуры президента: потолстел за год или похудел.