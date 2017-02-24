Видео: нервы гостей Керсти Кальюлайд решили испытать на прочность ультразвуком?

Падающие с потолка коробки и последовавший концерт растрогали зрителей.
В какой-то момент музыка превратилась в продолжительный ультразвук.
Смотрите видео ниже!
Сегодня в честь Дня независимости Эстонии состоялся прекрасный концерт, который запомнится телезрителям и гостям вечера надолго. Программы была необычной и даже чувственной.
Падающие с потолка коробки и последовавший концерт растрогали зрителей.
В какой-то момент музыка превратилась в продолжительный ультразвук.
Смотрите видео ниже!
Смотри фото!
Повар из Ида-Вирумаа побалует гостей Кальюлайд сладеньким!
Смело! Смотри фото!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
Вылитая Ким Бесинджер!
Уже объявлен тот, кто займет место Васильева.
Смотрите!
Спешите смотреть и сопереживать!