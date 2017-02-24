Галерея: жизнь без прикрас. Провокационный проект, который заставит тебя увидеть красоту в обычных вещах

Фотопроект «Daily lives» («Повседневная жизнь») показывает обычных людей в их обычной среде. Но он наполнен каким-то особенным шармом, который заставляет поверить в то, что обыденность может быть чарующей и интригующей, пишет Ofigenno.com.

То, что эти фотографии оставляют неоднозначное впечатление — это факт. Во-первых, Чекачков снимает в стиле ню, а такое творчество обычно вызывает массу споров.

Другие работы Игоря Чекачкова / Scanpix

Во-вторых, снимки сделаны в особенном стиле с элементами натурализма, а, как известно, не каждому он по душе.

Люди на его фотографиях делают совершенно повседневные вещи: едят, спят, занимаются гигиеной или любовью, но есть в этот что-то особенное...

А ты любитель такого творчества?

Галерею этого проекта смотри ЗДЕСЬ!