Смотри: президент Кальюлайд с мужем прибыли в театр «Эстония» в национальных костюмах

Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
President Kersti Kaljulaid vabariigi aastapäeva kõnet pidamas. / Liis Treimann/Postimees
Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский прибыли в театр «Эстония», где сегодня состоится торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
Kersti Kaljulaid / Sander Ilvest
President Kersti Kaljulaid vabariigi aastapäeva kõnet pidamas. / Liis Treimann/Postimees
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