Фото: вот как Керсти Кальюлайд выглядела на 98 годовщине ЭР (фото)

По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!

Портал Limon.ee предлагает своим читателям взглянуть на Керсти Кальюлайд в недалеком 2016 году, когда она еще была не «хозяйкой бала», а самой обычной гостьей!

Керсти Кальюлайд. Фото: Õhtuleht

Стоит отметить, что Керсти за минувшие 12 месяцев не только похорошела, но и заметно похудела.

President Kersti Kaljulaid abikaasa Georgi Maksimovski vabariigi aastapäeva vastuvõtul / Erlend Štaub

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