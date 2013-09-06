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Фото: вот как Керсти Кальюлайд выглядела на 98 годовщине ЭР (фото)

Limon.ee
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Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем 99 годовщину Эстонской Республики!

По этому случаю президент Керсти Кальюлайд устраивает торжественный прием в театре «Эстония» в Таллинне!

Портал Limon.ee предлагает своим читателям взглянуть на Керсти Кальюлайд в недалеком 2016 году, когда она еще была не «хозяйкой бала», а самой обычной гостьей!

Керсти Кальюлайд. Фото: Õhtuleht

Стоит отметить, что Керсти за минувшие 12 месяцев не только похорошела, но и заметно похудела. 

President Kersti Kaljulaid abikaasa Georgi Maksimovski vabariigi aastapäeva vastuvõtul / Erlend Štaub

А что вы думаете о платье президента Эстонии? Расскажите нам в комментариях!

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