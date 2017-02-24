Понеслась! Сотрудница портала Elu24 свела с ума роскошным платьем на приеме у президента!

Красотка немного рассказала о наряде: «Платье от Iris Janvier и сумочка от Kadri Kruus».
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Сотрудница эстонского развлекательного портала Elu24 – Мейси Вольт – с нетерпением готовится освещать сегодняшний президентский прием. Журналист уже сфотографировалась на фоне стены «ЭР – 99» в своем элегантном платье василькового цвета.
Красотка немного рассказала о наряде: «Платье от Iris Janvier и сумочка от Kadri Kruus».
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