Мегакруто! Вы только посмотрите, что сделала эта талантливая эстонка с президентами Эстонии (фото)

Смотри: президент Кальюлайд с мужем прибыли в театр «Эстония» в национальных костюмах

Президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский прибыли в театр «Эстония», где сегодня состоится торжественный прием по случаю 99 годовщины Эстонской Республики.

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Телеведущая канала ETV+ Анна Сапроненко уже прибыла в театр «Эстония», где сегодня, в 19 часов, начнется торжественный прием у Керсти Кальюлайд.

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До праздничного президентского приема по случаю 99 годовщины Эстонской Республики остались считанные минуты.

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Сегодня рано утром по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики, прошло торжественное поднятие флага на Длинном Германе, передает Elu24.

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Когда президентом Эстонии был мужчина, все активно следили за нарядом первой леди страны. Строгий костюм главы государства если и обсуждали, то вскользь, ограничиваясь, как правило, обсуждением фигуры президента: потолстел за год или похудел.

Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?

Как сообщает журнал Kroonika, бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и его супруги Иевы Ильвес не будет в числе гостей президентского приема, который по случаю 99-й годовщины ЭР устраивает президент Керсти Кальюлайд.