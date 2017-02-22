Мегакруто! Вы только посмотрите, что сделала эта талантливая эстонка с президентами Эстонии (фото)

Карин Пихлик показала лица всех глав государства нашей страны. Их бюсты выглядят так. Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд.
/ Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix
Смотрите фото!
Талантливая жительница Эстонии порадовала праздничным изделием. Дама изготовила из войлока всех президентов Эстонии.
Карин Пихлик показала лица всех глав государства нашей страны. Их бюсты выглядят так. Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд.
/ Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix
Смотрите фото!
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