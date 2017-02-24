ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Гости Керсти Кальюлайд подъезжают к театру «Эстония» на роскошных автомобилях

В этом году прием состоится в театре «Эстония» в Таллинне.
Портал Limon.ee ведет блог в режиме реального времени! Будьте с нами и узнайте обо всем самом интересном первыми!
До праздничного президентского приема по случаю 99 годовщины Эстонской Республики остались считанные часы.
В этом году прием состоится в театре «Эстония» в Таллинне.
Портал Limon.ee ведет блог в режиме реального времени! Будьте с нами и узнайте обо всем самом интересном первыми!
Вся страна замерла в ожидания!
Скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко.
Вылитая Ким Бесинджер!
Уже объявлен тот, кто займет место Васильева.
Смотрите!
Спешите смотреть и сопереживать!
Дополнено!
Алексея Панина оправдали и сняли подозрения в интимной связи с собакой.