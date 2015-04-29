Филипп Киркоров выступил против Александра Панайотова на «Евровидение»

Но поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что исполнителю там не место. По словам известного певца, Александр Панайотов еще не готов к участию в конкурсе такого масштаба. Ему кажется, что на "Евровидение" нужно отправить более опытного и более известного артиста. Также Филипп Киркоров считает, что если Александр Панайотов не выиграл проект "Голос", то и победы на таком огромном конкурсе ему ждать не стоит.