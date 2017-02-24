Во время эфира одноименной телевизионной передачи Михаила Боярского спросили: "Ну, как вы себя чувствуете?". Актер ответил, что ему с каждым днем все хуже и хуже. Некоторые считают, что знаменитый артист пошутил, ведь о наличии серьезных заболеваний он не сообщал. Его поклонники отмечают, что после возвращения с Мальдив, где он находился в отпуске с женой и внуком, он даже похорешел и помолодел.
Михаил Боярский о своем состоянии: с каждым днем все хуже и хуже
24. Февраль 2017 16:55
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Известный российский актер Михаил Боярский пожаловался на состояние своего здоровья. Он заявил, что причиной всему старость, передает 7d.org.ua.