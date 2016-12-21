Это оказалось так просто! Николай Басков раскрыл секрет успешного похудения на 15 килограммов

Артист рассказал, на что ему пришлось пойти ради хорошей физической формы. Николай выбрал для похудения спортивный массаж. Он избежал изнурительных тренировок в спортзале, однако ради хорошей фигуры певцу помимо соблюдения диеты пришлось терпеть адскую боль. Стоит отметить, что силовые нагрузки Баскову противопоказаны. Перенапряжение диафрагмы может негативно сказаться на его голосе. Николай выбрал кардио-тренировки, а для большего эффекта согласился на весьма болезненную процедуру - курс спортивного массажа, пишет 7d.org.ua.