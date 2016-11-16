Нумеролог: Любови Успенской грозит серьезное заболевание

Звездный российский нумеролог Клара Кузденбаева спрогнозировала, что если певица не выйдет из депрессии в ближайшее время, ее ждет серьезная болезнь. По словам нумеролога, жизненным кодом Любови Успенской являются цифры 279 275. Они говорят о том, что певице свойственно жертвовать собой и радовать окружающих. Также она обладает прекрасной интуицией. По словам Клары Кузденбаевой, ее подруга очень эмоциональна, поэтому смерть ее песика Фрэнки далась ей очень тяжело. Нумеролог заявила, что жизненный код певицы не позволяет ей сильно переживать. Депрессия Любови Успенской может закончиться серьезным заболеванием, пишет 7d.org.ua.