Этот вопрос загнал в тупик знатоков во главе с Александром Друзем! А ведь ответ очевиден

Внимательно посмотри на фотографию ниже. На ней показана очень маленькая буханка. А для кого делают такой хлеб? Пишет Ofigenno.com.

/ Скриншот видео Youtube

Не спеши с ответом, потому что вопрос отнюдь не прост. Несколько лет назад его даже задавали в передаче «Что? Где? Когда?», и знатоки не смогли с ним справиться. И это при том, что в команде были такие мэтры, как Александр Друзь, Виктор Сиднев, Александр Рубин, и к тому же они брали дополнительную минуту!

Перехитрить знатоков удалось Софье Джамаловой из города Самарканд. Вот как всё это происходило на экране.

А если у тебя нет возможности посмотреть видео, повторим ответ. Маленькую буханку удобно класть в рот целиком — от нее нет никаких крошек. Такой хлеб делают специально для космонавтов, ведь в невесомости парящие крошки можно случайно вдохнуть.

В защиту знатоков можно сказать, что игра под прицелами телекамер — это дополнительное волнение. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг автора вопроса!

Ну что, удалось самостоятельно ответить на вопрос? Тогда похвались своим достижением в комментариях. А еще не забудь порадовать своих умных друзей и предложи им тоже разгадать эту загадку!