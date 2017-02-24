Эти фотографии Мэрилина Мэнсона без макияжа заставят вас взглянуть на певца иначе

Когда мы думаем о таких артистах - не идущих на поводу поп-индустрии, уникальных и самобытных - то одним из первых вспоминается Мэрилин Мэнсон.
Мэнсон получил известность еще в начале 90-х благодаря необычному внешнему виду и стилю и своим музыкальным творениям.
С тех пор человек, объединивший в своем псевдониме имена Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона, поднялся до вершин музыкальной карьеры, получив множество наград - как музыкальных, так и артистических.
Но несмотря на славу и удачу, Мэнсона всегда окружала аура таинственности.
Ого. Ничего себе разница!
Фото: FX/Scanpix
Фото: Scanpix/SIPA
Фото: Scanpix/REUTERS