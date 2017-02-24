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Эти фотографии Мэрилина Мэнсона без макияжа заставят вас взглянуть на певца иначе

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В истории поп-культуры было несколько известных персонажей, далеких от мейнстрима, но при этом крайне успешных и популярных во всем мире, пишет Fishki.net.

Когда мы думаем о таких артистах - не идущих на поводу поп-индустрии, уникальных и самобытных - то одним из первых вспоминается Мэрилин Мэнсон. 

Мэнсон получил известность еще в начале 90-х благодаря необычному внешнему виду и стилю и своим музыкальным творениям. 

С тех пор человек, объединивший в своем псевдониме имена Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона, поднялся до вершин музыкальной карьеры, получив множество наград - как музыкальных, так и артистических.

Но несмотря на славу и удачу, Мэнсона всегда окружала аура таинственности.

Ого. Ничего себе разница!

Фото: FX/Scanpix

Фото: Scanpix/SIPA

Фото: Scanpix/REUTERS

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