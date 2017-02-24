Девушка уже три года питается только продукцией KFC. Вот как она выглядит сейчас! (фото)

Джорджи Скотни. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Джорджи Скотни в 21, страдает от селективного расстройства пищевого поведения, она узнала об этом еще когда была ребенком. Девушка говорит, что из-за болезни не могла есть ничего, кроме еды из KFC.

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В то время как эта проблема является частой среди детей, в большинстве случаев, это расстройство уходит с возрастом, именно так уверяет редактор The Huffington Post. В редких случаях диагноз селективного расстройства пищевого поведения ставится и в зрелом возрасте. Для людей с расстройством – питание, одна из больших проблем. «Я росла упрямой девочкой, сначала питалась только Southern Fried Chicken и чипсами, но потом как только попробовала курицу из KFC – то уже не могла отказаться от нее, и каждый день ходила именно туда» – говорит Скотни. «Тогда мне это очень нравилось, но теперь я понимаю, насколько плохой это оказалось идеей!» теперь я не могу есть многие продукты, особенно какие-нибудь соусы, для меня это просто кошмар!».

Скотни говорит, что после сеанса гипнотерапии, она в состоянии съесть более широкий ассортимент продуктов, включая фрукты.

Молодая женщина говорит, что именно ее парень, Дин Арнольд, 25 лет, предложил ей обратиться за помощью.

«Именно мой парень был тем, кто побудил меня к этому. Я стояла очень долго на своем, но не смогла взять его упорством!» — сказала она.

Джорджи Скотни. Фото: Scanpix/Caters News Agency

Ее парень был не единственной причиной, по которой она в глубине души хотела изменить свои привычки в еде — пара собиралась путешествовать по миру, и они отметили, что ее расстройство может вызвать проблемы в различных местах.

«Когда мы решили, что мы будем путешествовать, я поняла, что нужно что-то менять, иначе я бы просто не смогла ничего есть, я бы голодала» — сказала она. «Никогда в жизни я не ела фрукты или овощи, и я даже не могла подумать, что смогу когда-нибудь съесть что-то жаренное на ужин. Я не могу поверить, что сколькое упустила»

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