Могила этого мужчины окружена цепями! Знаете, в чем заключается причина?

Согласно легенде, 54-летний Мэтью Халсолл умер в Каслтауне, Остров Мэн, в 1884 году. Как обычно, были организованы поминки, но случилось нечто странное, пишет Лемуров.нет.

Семья и друзья Мэтью услышали странные звуки, которые исходили изнутри гроба. Они поспешила разломать его, т.к. Халсолл, возможно, был еще жив.

К сожалению, Халсолл был по-прежнему мертв. И что же решили его друзья и близкие? Они предположили, что Мэтью был вампиром и поэтому вонзили кол в его сердце!

После похорон могила Халсолла была залита толстым слоем цемента. Так как этого было недостаточно, чтобы удержать «вампира» в аду, прихожане окружили могилу толстыми цепями!

Вполне вероятно, что «стон», который слышали друзья и близкие, был просто потоком последнего воздуха, который выходил из тела покойного. Сегодня коронеры удаляют воздух, нажимая на грудь и горло, но в 1884 году это явление считалось криком вампира.

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