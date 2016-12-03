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Такой популярности он не ожидал: собака президента Финляндии поставила Сеть на уши!

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Финский лидер стал часто появляться на публике в обнимку со своим любимцем.

Собака президента Финляндии Саули Ниинистё по кличке Ленну покорила сердца пользователей по всему миру. Улыбчивого пса заметил Mashable, сообщает TopNews, со ссылкой на "Газета.ру".

Пятилетний бостон-терьер Ленну, выходя в свет, с легкостью отвлекает внимание от своего хозяина.

Ленну быстро стал героем мемов. Как отмечает Mashable, люди скучают по собакам политиков после ухода с поста Барака Обамы и его псов Бо и Санни.

Многих пользователей интернета снимки вдохновили на создание мемов и фотожаб с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.

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