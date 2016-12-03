Такой популярности он не ожидал: собака президента Финляндии поставила Сеть на уши!

Собака президента Финляндии Саули Ниинистё по кличке Ленну покорила сердца пользователей по всему миру. Улыбчивого пса заметил Mashable, сообщает TopNews, со ссылкой на "Газета.ру".

Пятилетний бостон-терьер Ленну, выходя в свет, с легкостью отвлекает внимание от своего хозяина.

Ленну быстро стал героем мемов. Как отмечает Mashable, люди скучают по собакам политиков после ухода с поста Барака Обамы и его псов Бо и Санни.

Многих пользователей интернета снимки вдохновили на создание мемов и фотожаб с терьером — например, заменять его головой голову Нийнисте.